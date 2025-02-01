سعر Cryptopia ($TOS)
سعر Cryptopia ($TOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $TOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptopia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.37K
- تغيير سعر Cryptopia خلال اليوم هو +29.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cryptopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptopia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+29.53%
|30 يوم
|$ 0
|-27.37%
|60 يوم
|$ 0
|-25.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.65%
+29.53%
+103.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptopia is the first fully decentralized, on-chain game that runs without central game servers. We make onboarding as easy as possible by our integrated multisig wallet, our free-to-play-and-earn model, and our gasless solution on the SKALE chain.
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