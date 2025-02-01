سعر CryptoPerformance Coin (CPC)
سعر CryptoPerformance Coin (CPC) المباشر لليوم هو USD 0.109855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoPerformance Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.77K
- تغيير سعر CryptoPerformance Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CPC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CPC.
خلال اليوم، كان سعر CryptoPerformance Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoPerformance Coin مقابل USD هو $ +0.0076114245 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoPerformance Coin مقابل USD هو $ -0.0028912298 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoPerformance Coin مقابل USD هو $ -0.01179127513000664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0076114245
|+6.93%
|60 يوم
|$ -0.0028912298
|-2.63%
|90 يوم
|$ -0.01179127513000664
|-9.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoPerformance Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CPCoin (CPC) is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, the proprietary blockchain designed by CryptoPerformance Group. Launched in 2020 the CPCoin has since become an integral part of the crypto market and a key asset to advancing the CryptoPerformance Platform and ecosystem. Every CPCoin acquired allows the owner to have a part of the innovative CryptoPerformance CHAIN and become an integral part of the ever-expanding community. The CPCoin plays a vital part in growing the community and has multiple underlying functions that keep the coin in constant circulation and demand. The CPCoin is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, a secure, fast (1 block = 5000 transactions in under 15seconds) and ultra-low fee blockchain, guaranteeing the safety of the CPCoin and any projects associated. The CPCoin does not rely on third party blockchains and has its own Cx0 Secure Wallet.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CPC إلى AUD
A$0.175768
|1 CPC إلى GBP
￡0.087884
|1 CPC إلى EUR
€0.1054608
|1 CPC إلى USD
$0.109855
|1 CPC إلى MYR
RM0.48885475
|1 CPC إلى TRY
₺3.9218235
|1 CPC إلى JPY
¥17.049496
|1 CPC إلى RUB
₽10.82840735
|1 CPC إلى INR
₹9.5244285
|1 CPC إلى IDR
Rp1,800.9013512
|1 CPC إلى PHP
₱6.4177291
|1 CPC إلى EGP
￡E.5.5169181
|1 CPC إلى BRL
R$0.6415532
|1 CPC إلى CAD
C$0.15928975
|1 CPC إلى BDT
৳13.39022595
|1 CPC إلى NGN
₦169.79078945
|1 CPC إلى UAH
₴4.5787564
|1 CPC إلى VES
Bs6.37159
|1 CPC إلى PKR
Rs30.6341653
|1 CPC إلى KZT
₸56.8895103
|1 CPC إلى THB
฿3.71200045
|1 CPC إلى TWD
NT$3.6186237
|1 CPC إلى CHF
Fr0.09996805
|1 CPC إلى HKD
HK$0.85577045
|1 CPC إلى MAD
.د.م1.10184565