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سعر CryptoNeur Network foundation (CNF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CNF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoNeur Network foundation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31 - تغيير سعر CryptoNeur Network foundation خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CryptoNeur Network foundation (CNF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -1.35% 60 يوم $ 0 -2.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CryptoNeur Network foundation (CNF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoNeur Network foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.132161$ 0.132161 $ 0.132161 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق CryptoNeur Network foundation (CNF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: