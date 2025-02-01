سعر CryptoNeur Network foundation (CNF)
سعر CryptoNeur Network foundation (CNF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoNeur Network foundation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31
- تغيير سعر CryptoNeur Network foundation خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoNeur Network foundation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.35%
|60 يوم
|$ 0
|-2.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoNeur Network foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoNeur Network Foundation (or CNF) is a community-driven organization which focuses on developing a safer, smarter, and stronger blockchain ecosystem. Our everyday work includes creating a fusion of innovation and ideas. These solutions are built purely for being the building block of the future of blockchain. The projects we are working on involves developing scalable crypto currency solutions, designing industry-leading enterprise solutions, and promoting awareness of blockchain technology across the globe. The first investment is the CNF tokens, which allows users to swap TRC-20 tokens, is accessible to the world. Other are on their way to touch lives
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