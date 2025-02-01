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سعر Crypton Ai ($CRYPTON) المباشر لليوم هو USD 0.156026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $CRYPTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypton Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.04 - تغيير سعر Crypton Ai خلال اليوم هو -5.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypton Ai ($CRYPTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypton Ai مقابل USD هو $ -0.0093622172372685 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypton Ai مقابل USD هو $ -0.0624666941 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypton Ai مقابل USD هو $ -0.1105173192 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypton Ai مقابل USD هو $ -0.31107187429709976 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0093622172372685 -5.66% 30 يوم $ -0.0624666941 -40.03% 60 يوم $ -0.1105173192 -70.83% 90 يوم $ -0.31107187429709976 -66.59%

تحليل سعر Crypton Ai ($CRYPTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypton Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.156026$ 0.156026 $ 0.156026 24 ساعة مرتفع $ 0.16559$ 0.16559 $ 0.16559 عالية طوال الوقت $ 5.76$ 5.76 $ 5.76 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.66% تغير السعر (7 أيام) -6.27%

معلومات سوق Crypton Ai ($CRYPTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: