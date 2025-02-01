سعر CryptoMines Reborn (CRUX)
سعر CryptoMines Reborn (CRUX) المباشر لليوم هو USD 0.107786. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoMines Reborn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93
- تغيير سعر CryptoMines Reborn خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRUX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRUX.
خلال اليوم، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ +0.00038181 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ -0.0038965177 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ +0.0041468399 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ +0.01773237399367463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00038181
|+0.36%
|30 يوم
|$ -0.0038965177
|-3.61%
|60 يوم
|$ +0.0041468399
|+3.85%
|90 يوم
|$ +0.01773237399367463
|+19.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoMines Reborn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.36%
-0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRUX إلى AUD
A$0.1724576
|1 CRUX إلى GBP
￡0.0862288
|1 CRUX إلى EUR
€0.10347456
|1 CRUX إلى USD
$0.107786
|1 CRUX إلى MYR
RM0.4796477
|1 CRUX إلى TRY
₺3.8479602
|1 CRUX إلى JPY
¥16.7283872
|1 CRUX إلى RUB
₽10.62446602
|1 CRUX إلى INR
₹9.3450462
|1 CRUX إلى IDR
Rp1,766.98332384
|1 CRUX إلى PHP
₱6.29685812
|1 CRUX إلى EGP
￡E.5.41301292
|1 CRUX إلى BRL
R$0.62947024
|1 CRUX إلى CAD
C$0.1562897
|1 CRUX إلى BDT
৳13.13803554
|1 CRUX إلى NGN
₦166.59296374
|1 CRUX إلى UAH
₴4.49252048
|1 CRUX إلى VES
Bs6.251588
|1 CRUX إلى PKR
Rs30.05720396
|1 CRUX إلى KZT
₸55.81805796
|1 CRUX إلى THB
฿3.64208894
|1 CRUX إلى TWD
NT$3.55047084
|1 CRUX إلى CHF
Fr0.09808526
|1 CRUX إلى HKD
HK$0.83965294
|1 CRUX إلى MAD
.د.م1.08109358