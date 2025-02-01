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سعر CryptoMines Reborn (CRUX) المباشر لليوم هو USD 0.107786 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoMines Reborn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93 - تغيير سعر CryptoMines Reborn خلال اليوم هو +0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CryptoMines Reborn (CRUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ +0.00038181 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ -0.0038965177 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ +0.0041468399 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoMines Reborn مقابل USD هو $ +0.01773237399367463 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00038181 +0.36% 30 يوم $ -0.0038965177 -3.61% 60 يوم $ +0.0041468399 +3.85% 90 يوم $ +0.01773237399367463 +19.69%

تحليل سعر CryptoMines Reborn (CRUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoMines Reborn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.107013$ 0.107013 $ 0.107013 24 ساعة مرتفع $ 0.108299$ 0.108299 $ 0.108299 عالية طوال الوقت $ 57.83$ 57.83 $ 57.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) -0.10%

معلومات سوق CryptoMines Reborn (CRUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: