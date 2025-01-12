سعر Cryptomeda (TECH)
سعر Cryptomeda (TECH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.82K. يتم تحديث سعر TECH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptomeda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63
- تغيير سعر Cryptomeda خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 435.90M
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خلال اليوم، كان سعر Cryptomeda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptomeda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptomeda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptomeda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.40%
|60 يوم
|$ 0
|+92.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptomeda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptomeda is a gaming ecosystem which uniquely blends NFT collectibles, DeFi mechanics, and iconic crypto characters into an exciting fantasy story
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