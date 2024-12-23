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سعر CryptoFranc (XCHF) المباشر لليوم هو USD 1.09 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر XCHF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoFranc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.62 - تغيير سعر CryptoFranc خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50M

أداء سعر CryptoFranc (XCHF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ -0.004137054793972 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ -0.0623955240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ -0.0271368580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004137054793972 -0.37% 30 يوم $ -0.0623955240 -5.72% 60 يوم $ -0.0271368580 -2.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CryptoFranc (XCHF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoFranc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 24 ساعة مرتفع $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 عالية طوال الوقت $ 656.31$ 656.31 $ 656.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -4.68%

معلومات سوق CryptoFranc (XCHF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: