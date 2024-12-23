سعر CryptoFranc (XCHF)
سعر CryptoFranc (XCHF) المباشر لليوم هو USD 1.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر XCHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoFranc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.62
- تغيير سعر CryptoFranc خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50M
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خلال اليوم، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ -0.004137054793972 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ -0.0623955240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ -0.0271368580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoFranc مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004137054793972
|-0.37%
|30 يوم
|$ -0.0623955240
|-5.72%
|60 يوم
|$ -0.0271368580
|-2.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoFranc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-0.37%
-4.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoFranc (XCHF) is an ERC-20 stablecoin issued by Swiss Crypto Tokens AG, representing a Swiss Franc denominated bond. All XCHF are fully backed by physical CHF bank notes which are audited by Grant Thornton Bank Audit Ltd on a monthly basis. Currently, 12’030’000 XCHF tokens are in circulation.
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