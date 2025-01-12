سعر Cryptoforce (COF)
سعر Cryptoforce (COF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptoforce الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 650.12
- تغيير سعر Cryptoforce خلال اليوم هو -2.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cryptoforce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptoforce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptoforce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptoforce مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.88%
|30 يوم
|$ 0
|-40.10%
|60 يوم
|$ 0
|+49.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptoforce: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-2.88%
-15.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptoforce: Where competition meets earnings in a visually stunning P2E game. game. The COF chip is the currency of this universe, and you will do almost every transaction with it. $COFchips can be earned from mobs and tasks. Dropped items can be exchanged with NPCs in exchange for $COFchips. Write Your Own Story in the COF Universe Our game provides both PVE and PVP modes. Dive into epic dungeons on your own or with your friends, defeat your enemies and gain rare items. Test your skills against other players in rewarding PVP battles, and gain while doing so!
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