سعر CryptoDeliveryCoin (DCOIN)
سعر CryptoDeliveryCoin (DCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.0068621. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoDeliveryCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.67
- تغيير سعر CryptoDeliveryCoin خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CryptoDeliveryCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoDeliveryCoin مقابل USD هو $ -0.0002711044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoDeliveryCoin مقابل USD هو $ +0.0009211916 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoDeliveryCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0002711044
|-3.95%
|60 يوم
|$ +0.0009211916
|+13.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoDeliveryCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.18%
-2.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Delivery is a fun play-to-earn game on the BNB Network. In this game, you’ll be managing delivery vehicles to meet the rising demand for online purchases. Navigate through challenges, use your fleet wisely, and ensure timely deliveries to succeed in the virtual marketplace. The game supports popular web3 wallets like Metamask, allowing you to seamlessly manage earnings and transactions. Join the play-to-earn revolution, have a blast with Crypto Delivery, and explore the exciting world of decentralized gaming on the BNB Network
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