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سعر CryptoCoinHash (CCH) المباشر لليوم هو USD 0.998303 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoCoinHash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.73K - تغيير سعر CryptoCoinHash خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CryptoCoinHash (CCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ +0.00035101 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ -0.0763898460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ +0.0151383665 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ +0.0136468013325807 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00035101 +0.04% 30 يوم $ -0.0763898460 -7.65% 60 يوم $ +0.0151383665 +1.52% 90 يوم $ +0.0136468013325807 +1.39%

تحليل سعر CryptoCoinHash (CCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoCoinHash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99687$ 0.99687 $ 0.99687 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -0.24%

معلومات سوق CryptoCoinHash (CCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: