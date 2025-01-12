سعر CryptoCoinHash (CCH)
سعر CryptoCoinHash (CCH) المباشر لليوم هو USD 0.998303. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoCoinHash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.73K
- تغيير سعر CryptoCoinHash خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ +0.00035101 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ -0.0763898460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ +0.0151383665 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoCoinHash مقابل USD هو $ +0.0136468013325807 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00035101
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0763898460
|-7.65%
|60 يوم
|$ +0.0151383665
|+1.52%
|90 يوم
|$ +0.0136468013325807
|+1.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoCoinHash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.04%
-0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CCH (CryptoCoinHash) is a unique cryptocurrency with its dedicated blockchain network, powered by the secure SHA-256 hashing algorithm. Its primary purpose is to facilitate token creation through CounosCore, a blockchain framework derived from Omnilayer. CCH is available for trading on various reputable platforms such as dex-trade, Nanu.digital, ACDX.Cash, and purcow.io, offering users a versatile and reliable medium for digital asset management and exchange.
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