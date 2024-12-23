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سعر CryptoBoomCoin Official (CBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر CBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoBoomCoin Official الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K - تغيير سعر CryptoBoomCoin Official خلال اليوم هو -4.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.89B

أداء سعر CryptoBoomCoin Official (CBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.78% 30 يوم $ 0 -36.80% 60 يوم $ 0 -65.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CryptoBoomCoin Official (CBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoBoomCoin Official: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101113$ 0.00101113 $ 0.00101113 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -4.78% تغير السعر (7 أيام) -16.37%

معلومات سوق CryptoBoomCoin Official (CBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: