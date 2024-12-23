سعر CryptoBoomCoin Official (CBC)
سعر CryptoBoomCoin Official (CBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر CBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoBoomCoin Official الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K
- تغيير سعر CryptoBoomCoin Official خلال اليوم هو -4.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.89B
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خلال اليوم، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoBoomCoin Official مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.78%
|30 يوم
|$ 0
|-36.80%
|60 يوم
|$ 0
|-65.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoBoomCoin Official: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-4.78%
-16.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Once upon a time, in the digital universe, CryptoBoom Coin was born in CBCBusinessClub, starting as a tiny "spermatoboom." This metaphor shows how a small investment, properly managed, can become monumental. Financial education ignites investment potential, while strategic portfolio management transforms humble beginnings into greatness. By version 22, CryptoBoom evolved into a powerful atomic bomb of wealth, demonstrating that nothing is impossible with the right knowledge and strategy. The story of CryptoBoom Coin reminds us that financial education and portfolio management can turn any investment into a blast of success. Strategic Partnerships CRYPTOBOOM has forged strategic partnerships with leading players in the cryptocurrency industry, as well as with key influencers and platforms in the meme community.
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