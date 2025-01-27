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سعر CryptoBlades Kingdoms (KING) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoBlades Kingdoms الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.58 - تغيير سعر CryptoBlades Kingdoms خلال اليوم هو -1.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CryptoBlades Kingdoms (KING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoBlades Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoBlades Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoBlades Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoBlades Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.53% 30 يوم $ 0 -28.47% 60 يوم $ 0 -22.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CryptoBlades Kingdoms (KING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoBlades Kingdoms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.868031$ 0.868031 $ 0.868031 تغير السعر (1 ساعة) -1.58% تغير السعر (1يوم) -1.53% تغير السعر (7 أيام) +8.98%

معلومات سوق CryptoBlades Kingdoms (KING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: