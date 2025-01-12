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سعر Crypto Whale (WHALE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 214.48K . يتم تحديث سعر WHALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Whale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 369.11 - تغيير سعر Crypto Whale خلال اليوم هو +4.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Crypto Whale (WHALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Whale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.33% 30 يوم $ 0 -21.50% 60 يوم $ 0 +7.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto Whale (WHALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00942032$ 0.00942032 $ 0.00942032 تغير السعر (1 ساعة) +2.99% تغير السعر (1يوم) +4.33% تغير السعر (7 أيام) +1.80%

معلومات سوق Crypto Whale (WHALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: