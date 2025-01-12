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سعر Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Village Accelerator CVAG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00 - تغيير سعر Crypto Village Accelerator CVAG خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +0.03% 60 يوم $ 0 -50.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Village Accelerator CVAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.45$ 4.45 $ 4.45 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG)

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