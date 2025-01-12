سعر Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG)
سعر Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Village Accelerator CVAG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00
- تغيير سعر Crypto Village Accelerator CVAG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Village Accelerator CVAG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.03%
|60 يوم
|$ 0
|-50.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Village Accelerator CVAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Village Accelerator is the first global accelerator of blockchain projects created for providing investors with a system of protection and financial growth and for providing the best projects with a prime channel aimed at raising capital and quickly reaching the target market. Crypto Village Accelerator (CVA) token is a digital asset created by the company that manages www.cryptovillageaccelerator.com Owners can earn 6% to 10% per month thanks to our special staking or can use it in the CRYPTO VILLAGE ACCELERATOR ecosystem
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