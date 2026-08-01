سعر Crypto Trading Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Crypto Trading Fund (CTF) اليوم هو $ 0.00775378، مع تغير بنسبة 1.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CTF الحالي إلى USD هو $ 0.00775378 لكل CTF.

يحتل Crypto Trading Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,844,745، مع عرض متداول قدره 237.92M CTF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CTF بين $ 0.00754756 (أدنى) و$ 0.00814718 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.33، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00713262.

على المدى القصير، تحرك CTF بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و+4.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.81.

معلومات سوق Crypto Trading Fund (CTF)

القيمة السوقية $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M الحجم (24 ساعة) $ 33.81$ 33.81 $ 33.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M إمداد دورة التداول 237.92M 237.92M 237.92M إجمالي العرض 237,915,571.6116966 237,915,571.6116966 237,915,571.6116966

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Trading Fund هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.81. العرض المتداول لـ CTF يبلغ 237.92M، مع إجمالي عرض 237915571.6116966. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.85M.