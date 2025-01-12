سعر CRYPTO TEX (CTEX)
سعر CRYPTO TEX (CTEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRYPTO TEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.18
- تغيير سعر CRYPTO TEX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CTEX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CTEX.
خلال اليوم، كان سعر CRYPTO TEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRYPTO TEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRYPTO TEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRYPTO TEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-90.91%
|60 يوم
|$ 0
|-98.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRYPTO TEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRYPTO TEX offers user-friendly, secure, and efficient blockchain-based crypto solutions."Crypto Tex has launched Blockchain Ctex Scan, which solves economic and technological concerns by gradually implementing an interconnection between decentralised and centralised solutions," said a CTEX spokesperson. "The Ctex Scan solution is cost-effective and simple to understand. It can meet the targeted passive gains generation of a large and expanding pool of digital asset owners while avoiding risks." Regardless of economic or technological background, everyone can participate in the future generation of digital asset markets." Ctex Scan innovation derives from creating a unique Ecosystem using the most secure, scalable, and cost-effective blockchains and crypto projects. Ctex Scan is a blockchain that can solve the blockchain Conundrum by delivering transaction speed, security, and significant scalability. Welcome to Web3’s friendliest scaling solution out there. With Ctex Chain Network, owning digital assets, creating smart contracts or exploring applications has never been so easy. With the help of Cloud Compute, users can truly experience the power of Web3. Ctex Swap CTEX Swap is governed by its community members who can create & vote on important proposals Ctex NFT Marketplace Ctex Marketplace is the world's first and largest NFT marketplace. You can list your own NFTs for sale on the Ctex Marketplace, and you can browse existing listings. Today, we’re proud to remain the largest general marketplace for user-owned digital items, supporting multiple blockchains, with the broadest set of categories and the best prices for new emerging digital item classes. Ctex Wallet Ctex Wallet is Decentralized Wallet Like Trust Wallet for Storing Crypto Currencies. Ctex Exchange Ctex Exchange is a cryptocurrency trading platform designed for people by people. It is a reliable and secure way to buy, sell and trade crypto with low fees and unmatched liquidity. Be
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CTEX إلى AUD
A$--
|1 CTEX إلى GBP
￡--
|1 CTEX إلى EUR
€--
|1 CTEX إلى USD
$--
|1 CTEX إلى MYR
RM--
|1 CTEX إلى TRY
₺--
|1 CTEX إلى JPY
¥--
|1 CTEX إلى RUB
₽--
|1 CTEX إلى INR
₹--
|1 CTEX إلى IDR
Rp--
|1 CTEX إلى PHP
₱--
|1 CTEX إلى EGP
￡E.--
|1 CTEX إلى BRL
R$--
|1 CTEX إلى CAD
C$--
|1 CTEX إلى BDT
৳--
|1 CTEX إلى NGN
₦--
|1 CTEX إلى UAH
₴--
|1 CTEX إلى VES
Bs--
|1 CTEX إلى PKR
Rs--
|1 CTEX إلى KZT
₸--
|1 CTEX إلى THB
฿--
|1 CTEX إلى TWD
NT$--
|1 CTEX إلى CHF
Fr--
|1 CTEX إلى HKD
HK$--
|1 CTEX إلى MAD
.د.م--