توكنوميكس Crypto Strategic Reserve (CSR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crypto Strategic Reserve (CSR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crypto Strategic Reserve (CSR) The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" الموقع الرسمي: https://cryptostrategicreservesolana.com اشتر CSR الآن!

توكنوميكس Crypto Strategic Reserve (CSR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crypto Strategic Reserve (CSR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 939.97K $ 939.97K $ 939.97K إجمالي العرض: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M العرض المتداول: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 939.97K $ 939.97K $ 939.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00094296 $ 0.00094296 $ 0.00094296 معرفة المزيد عن سعر Crypto Strategic Reserve (CSR)

توكنوميكس Crypto Strategic Reserve (CSR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crypto Strategic Reserve (CSR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSR، استكشف السعر المباشر لتوكن CSR!

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