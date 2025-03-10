سعر Crypto Strategic Reserve (CSR)
سعر Crypto Strategic Reserve (CSR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.32K. يتم تحديث سعر CSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Strategic Reserve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.64K
- تغيير سعر Crypto Strategic Reserve خلال اليوم هو -9.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.07M
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Strategic Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Strategic Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Strategic Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Strategic Reserve مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Strategic Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-9.94%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"
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