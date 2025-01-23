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سعر Crypto SDG (SDG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SDG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto SDG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.86K - تغيير سعر Crypto SDG خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto SDG (SDG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto SDG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto SDG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto SDG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto SDG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ 0 +0.01% 60 يوم $ 0 -0.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto SDG (SDG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto SDG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03169317$ 0.03169317 $ 0.03169317 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Crypto SDG (SDG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: