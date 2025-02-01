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سعر Crypto Samurai (CST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Samurai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.92K - تغيير سعر Crypto Samurai خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto Samurai (CST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Samurai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Samurai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Samurai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Samurai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.60% 30 يوم $ 0 +40.19% 60 يوم $ 0 -33.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto Samurai (CST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Samurai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.071795$ 0.071795 $ 0.071795 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -6.72%

معلومات سوق Crypto Samurai (CST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: