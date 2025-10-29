سعر Crypto Rug Muncher المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Crypto Rug Muncher المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRM بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CRM

معلومات سعر CRM

الموقع الرسمي لـ CRM

اقتصاد توكن CRM

توقعات سعر CRM

شعار Crypto Rug Muncher

سعر Crypto Rug Muncher (CRM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CRM إلى USD:

$0.00027215
$0.00027215
-1.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Crypto Rug Muncher (CRM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:36 (UTC+8)

معلومات سعر Crypto Rug Muncher (CRM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.25%

-1.19%

-16.71%

-16.71%

سعر Crypto Rug Muncher (CRM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRM على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRM -0.25% على مدار الساعة الماضية، -1.19% على مدار 24 ساعة، و -16.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crypto Rug Muncher (CRM)

$ 272.13K
$ 272.13K

--
----

$ 272.13K
$ 272.13K

999.92M
999.92M

999,917,635.6564984
999,917,635.6564984

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Rug Muncher هي $ 272.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRM يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999917635.6564984. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 272.13K.

سجل سعر Crypto Rug Muncher (CRM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Rug Muncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Rug Muncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Rug Muncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Rug Muncher مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.19%
30 يوم$ 0-38.01%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Crypto Rug Muncher ( CRM )

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Crypto Rug Muncher (CRM)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Crypto Rug Muncher (USD)

كم ستكون قيمة Crypto Rug Muncher (CRM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Crypto Rug Muncher (CRM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Crypto Rug Muncher.

تحقق الآن من توقعات سعر Crypto Rug Muncher!

عملة CRM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Crypto Rug Muncher (CRM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Crypto Rug Muncher (CRM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Crypto Rug Muncher (CRM)

كم يساوي Crypto Rug Muncher (CRM) اليوم؟
سعر CRM المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRM إلى USD الحالي؟
سعر CRM إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Crypto Rug Muncher ؟
القيمة السوقية لعملة CRM هي $ 272.13K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRM؟
العرض المتداول لتوكن CRM هو 999.92M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRM؟
حقق CRM سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CRM.
ما هو حجم تداول CRM؟
حجم تداول CRM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CRM هذا العام؟
قد يرتفع CRM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRM لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:36 (UTC+8)

تحديثات Crypto Rug Muncher (CRM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

$112,878.59

$3,999.20

$0.03990

$194.15

$3.2646

$3,999.20

$112,878.59

$194.15

$2.6479

$0.19343

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07500

$0.00004259

$2.169

$0.0000000238

$0.000000000000000000000034

