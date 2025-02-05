سعر Crypto Real Estate (CRE)
سعر Crypto Real Estate (CRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Real Estate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72
- تغيير سعر Crypto Real Estate خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRE.
خلال اليوم، كان سعر Crypto Real Estate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Real Estate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Real Estate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Real Estate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.10%
|60 يوم
|$ 0
|-21.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Real Estate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Crypto Real Estate is a company bridging the gap between the real estate industry and cryptocurrencies through our mobile app and real world business ventures including a crypto hotel and cafes. What makes your project unique? It will be the first platform that supports trading real estate and offering services with payment in cryptocurrencies without the need for a third party (broker), and connecting people in the real estate industry looking for jobs or companies looking for employees. History of your project. The company behind the project, Crypto Real Estate, has been registered in Dubai in 2022. The CRE token is scheduled to launch in April 2023 on Binance Smart Chain. What’s next for your project? We aim to become one of the fastest growing cryptocurrency projects in the world. One of the ways we aim to achieve that is to have innovative utilities and completely secure products, from smart contracts to apps. Before the token launches, we'll be fully incorporated, doxxed, audited by at least two auditing companies, and have our first utility (real estate mobile app) live. After the launch we will begin expanding to our other goals - building the first ever crypto hotel in the world and then branching out. What can your token be used for? The token will be used for every product or service we offer - payments in our mobile app (discounts applied if paying with CRE), discounts and offers in our crypto hotels, as well as all the other products and services we will offer in the future (cafes, real estate property...)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRE إلى AUD
A$--
|1 CRE إلى GBP
￡--
|1 CRE إلى EUR
€--
|1 CRE إلى USD
$--
|1 CRE إلى MYR
RM--
|1 CRE إلى TRY
₺--
|1 CRE إلى JPY
¥--
|1 CRE إلى RUB
₽--
|1 CRE إلى INR
₹--
|1 CRE إلى IDR
Rp--
|1 CRE إلى PHP
₱--
|1 CRE إلى EGP
￡E.--
|1 CRE إلى BRL
R$--
|1 CRE إلى CAD
C$--
|1 CRE إلى BDT
৳--
|1 CRE إلى NGN
₦--
|1 CRE إلى UAH
₴--
|1 CRE إلى VES
Bs--
|1 CRE إلى PKR
Rs--
|1 CRE إلى KZT
₸--
|1 CRE إلى THB
฿--
|1 CRE إلى TWD
NT$--
|1 CRE إلى CHF
Fr--
|1 CRE إلى HKD
HK$--
|1 CRE إلى MAD
.د.م--