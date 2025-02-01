سعر Crypto Perx (CPRX)
سعر Crypto Perx (CPRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Perx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.49
- تغيير سعر Crypto Perx خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Perx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Perx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Perx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Perx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.27%
|60 يوم
|$ 0
|-39.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Perx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Crypto Banking Alliance based in Zug, Switzerland is the issuer of the Crypto Perx (CPRX) token. The 1st universal independent crypto rewards token.
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