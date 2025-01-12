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سعر Crypto Pal (PAL) المباشر لليوم هو USD 0.00546287 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.24K . يتم تحديث سعر PAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Pal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.86 - تغيير سعر Crypto Pal خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00M

أداء سعر Crypto Pal (PAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Pal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Pal مقابل USD هو $ -0.0008555936 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Pal مقابل USD هو $ -0.0005858616 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Pal مقابل USD هو $ -0.03988793175707605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0008555936 -15.66% 60 يوم $ -0.0005858616 -10.72% 90 يوم $ -0.03988793175707605 -87.95%

تحليل سعر Crypto Pal (PAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Pal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.060434$ 0.060434 $ 0.060434 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -9.79%

معلومات سوق Crypto Pal (PAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: