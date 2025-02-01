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سعر Crypto Network (CNW) المباشر لليوم هو USD 5.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CNW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.82K - تغيير سعر Crypto Network خلال اليوم هو +23.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto Network (CNW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +1.08 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +2.6375598480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +1.0999269260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +3.082950826674939 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.08 +23.20% 30 يوم $ +2.6375598480 +45.95% 60 يوم $ +1.0999269260 +19.16% 90 يوم $ +3.082950826674939 +116.03%

تحليل سعر Crypto Network (CNW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 24 ساعة مرتفع $ 5.89$ 5.89 $ 5.89 عالية طوال الوقت $ 6.48$ 6.48 $ 6.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +23.20% تغير السعر (7 أيام) +90.43%

معلومات سوق Crypto Network (CNW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: