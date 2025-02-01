سعر Crypto Network (CNW)
سعر Crypto Network (CNW) المباشر لليوم هو USD 5.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.82K
- تغيير سعر Crypto Network خلال اليوم هو +23.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +1.08 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +2.6375598480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +1.0999269260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Network مقابل USD هو $ +3.082950826674939 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.08
|+23.20%
|30 يوم
|$ +2.6375598480
|+45.95%
|60 يوم
|$ +1.0999269260
|+19.16%
|90 يوم
|$ +3.082950826674939
|+116.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+23.20%
+90.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockchain technology and digital financial products have become the cornerstones of the digital economy. Crypton Network operates as an agency that provides innovative and results-oriented marketing solutions in this dynamic sector. The CNW token is designed as an element of the Crypto Network ecosystem. It was created to incentivize its community and provide value to its customers.
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