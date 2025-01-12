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سعر Crypto KIT (KIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.95K . يتم تحديث سعر KIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto KIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.87 - تغيير سعر Crypto KIT خلال اليوم هو -2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Crypto KIT (KIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto KIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto KIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto KIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto KIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.19% 30 يوم $ 0 -26.18% 60 يوم $ 0 +13.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto KIT (KIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto KIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00521425$ 0.00521425 $ 0.00521425 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.19% تغير السعر (7 أيام) +24.73%

معلومات سوق Crypto KIT (KIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: