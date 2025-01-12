سعر Crypto Island (CISLA)
سعر Crypto Island (CISLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CISLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Island الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.38
- تغيير سعر Crypto Island خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Island مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-50.31%
|60 يوم
|$ 0
|-51.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Island: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-22.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Island is a community driven token set to buy a private island which will be co-owned by its holders. It is set to tighten the gap between the digital and physical world with the island as its hub and getaway resort. CISLA will be your pass to the island and also the native and only payment method on the island as well as purchases on the website and community app.
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