سعر Crypto is Fun (CIF)
سعر Crypto is Fun (CIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto is Fun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.62
- تغيير سعر Crypto is Fun خلال اليوم هو -2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.79%
|30 يوم
|$ 0
|-31.06%
|60 يوم
|$ 0
|-47.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto is Fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-2.79%
-12.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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