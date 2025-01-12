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سعر Crypto is Fun (CIF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto is Fun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.62 - تغيير سعر Crypto is Fun خلال اليوم هو -2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto is Fun (CIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto is Fun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.79% 30 يوم $ 0 -31.06% 60 يوم $ 0 -47.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto is Fun (CIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto is Fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00309908$ 0.00309908 $ 0.00309908 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) -12.04%

معلومات سوق Crypto is Fun (CIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: