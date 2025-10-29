معلومات سعر crypto is a joke (JOKECOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000963 $ 0.00000963 $ 0.00000963 24 ساعة منخفض $ 0.00000974 $ 0.00000974 $ 0.00000974 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000963$ 0.00000963 $ 0.00000963 24 ساعة مرتفع $ 0.00000974$ 0.00000974 $ 0.00000974 عالية طوال الوقت $ 0.00020826$ 0.00020826 $ 0.00020826 أدنى سعر $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 تغير السعر (1 ساعة) +1.14% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) +4.15% تغير السعر (7 أيام) +4.15%

سعر crypto is a joke (JOKECOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00000979. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JOKECOIN بين أدنى سعر $ 0.00000963 وأعلى سعر $ 0.00000974، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJOKECOIN على الإطلاق هو $ 0.00020826، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000896.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JOKECOIN +1.14% على مدار الساعة الماضية، +1.11% على مدار 24 ساعة، و +4.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق crypto is a joke (JOKECOIN)

القيمة السوقية $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K إمداد دورة التداول 999.26M 999.26M 999.26M إجمالي العرض 999,262,994.809596 999,262,994.809596 999,262,994.809596

القيمة السوقية الحالية لـ crypto is a joke هي $ 9.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOKECOIN يبلغ 999.26M، مع إجمالي عرض 999262994.809596. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.79K.