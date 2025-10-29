سعر crypto is a joke المباشر اليوم هو 0.00000979 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JOKECOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JOKECOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر crypto is a joke المباشر اليوم هو 0.00000979 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JOKECOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JOKECOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر crypto is a joke (JOKECOIN)

معلومات سعر crypto is a joke (JOKECOIN) في (USD)

$ 0.00000963
$ 0.00000963$ 0.00000963
$ 0.00000974
$ 0.00000974$ 0.00000974
$ 0.00000963
$ 0.00000963$ 0.00000963

$ 0.00000974
$ 0.00000974$ 0.00000974

$ 0.00020826
$ 0.00020826$ 0.00020826

$ 0.00000896
$ 0.00000896$ 0.00000896

سعر crypto is a joke (JOKECOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00000979. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JOKECOIN بين أدنى سعر $ 0.00000963 وأعلى سعر $ 0.00000974، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJOKECOIN على الإطلاق هو $ 0.00020826، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000896.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JOKECOIN +1.14% على مدار الساعة الماضية، +1.11% على مدار 24 ساعة، و +4.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق crypto is a joke (JOKECOIN)

$ 9.79K
$ 9.79K$ 9.79K

$ 9.79K
$ 9.79K$ 9.79K

999.26M
999.26M 999.26M

999,262,994.809596
999,262,994.809596 999,262,994.809596

القيمة السوقية الحالية لـ crypto is a joke هي $ 9.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOKECOIN يبلغ 999.26M، مع إجمالي عرض 999262994.809596. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.79K.

سجل سعر crypto is a joke (JOKECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر crypto is a joke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر crypto is a joke مقابل USD هو $ -0.0000045493 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر crypto is a joke مقابل USD هو $ -0.0000063817 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر crypto is a joke مقابل USD هو $ -0.000034930752999803135 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.11%
30 يوم$ -0.0000045493-46.46%
60 يوم$ -0.0000063817-65.18%
90 يوم$ -0.000034930752999803135-78.10%

ما هو crypto is a joke ( JOKECOIN )

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر crypto is a joke (USD)

كم ستكون قيمة crypto is a joke (JOKECOIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك crypto is a joke (JOKECOIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة crypto is a joke.

تحقق الآن من توقعات سعر crypto is a joke!

عملة JOKECOIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس crypto is a joke (JOKECOIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس crypto is a joke (JOKECOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JOKECOIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول crypto is a joke (JOKECOIN)

كم يساوي crypto is a joke (JOKECOIN) اليوم؟
سعر JOKECOIN المباشر في USD هو USD 0.00000979، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JOKECOIN إلى USD الحالي؟
سعر JOKECOIN إلى USD الحالي هو $ 0.00000979. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ crypto is a joke ؟
القيمة السوقية لعملة JOKECOIN هي $ 9.79K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JOKECOIN؟
العرض المتداول لتوكن JOKECOIN هو 999.26M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JOKECOIN؟
حقق JOKECOIN سعرًا قياسيًا قدره 0.00020826 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JOKECOIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000896 JOKECOIN.
ما هو حجم تداول JOKECOIN؟
حجم تداول JOKECOIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع JOKECOIN هذا العام؟
قد يرتفع JOKECOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JOKECOIN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات crypto is a joke (JOKECOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

