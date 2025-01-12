سعر Crypto Hub (HUB)
سعر Crypto Hub (HUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.43K. يتم تحديث سعر HUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Hub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.12
- تغيير سعر Crypto Hub خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.23M
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Hub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.03%
|60 يوم
|$ 0
|+9.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Hub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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