سعر Crypto Holding Frank (CHFT)
سعر Crypto Holding Frank (CHFT) المباشر لليوم هو USD 0.073857. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Holding Frank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.34K
- تغيير سعر Crypto Holding Frank خلال اليوم هو +1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ +0.00083728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ -0.0010016412 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ +0.0099623417 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ +0.01033810406776765 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00083728
|+1.15%
|30 يوم
|$ -0.0010016412
|-1.35%
|60 يوم
|$ +0.0099623417
|+13.49%
|90 يوم
|$ +0.01033810406776765
|+16.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Holding Frank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
+1.15%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHFT is the world’s most stable currency which value is equal with Swiss Franc. Because Swiss Franc is the only money in the world which doesn’t effect by economical waves. CHFT is a stable coin created by Crypto Holding. Every CHFT coin is fixed at value of 1 Swiss franc. It can be used as a secure waiting port when trading on the stock exchange, and the users's assets are not affected by the value change in more volatile FIAT currencies.
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