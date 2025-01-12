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سعر Crypto Holding Frank (CHFT) المباشر لليوم هو USD 0.073857 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Holding Frank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.34K - تغيير سعر Crypto Holding Frank خلال اليوم هو +1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto Holding Frank (CHFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ +0.00083728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ -0.0010016412 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ +0.0099623417 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Holding Frank مقابل USD هو $ +0.01033810406776765 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083728 +1.15% 30 يوم $ -0.0010016412 -1.35% 60 يوم $ +0.0099623417 +13.49% 90 يوم $ +0.01033810406776765 +16.28%

تحليل سعر Crypto Holding Frank (CHFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Holding Frank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072927$ 0.072927 $ 0.072927 24 ساعة مرتفع $ 0.074209$ 0.074209 $ 0.074209 عالية طوال الوقت $ 8,688.02$ 8,688.02 $ 8,688.02 تغير السعر (1 ساعة) +1.21% تغير السعر (1يوم) +1.15% تغير السعر (7 أيام) -0.37%

معلومات سوق Crypto Holding Frank (CHFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: