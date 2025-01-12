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سعر Crypto Global United (CGU) المباشر لليوم هو USD 0.00162397 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CGU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Global United الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.83 - تغيير سعر Crypto Global United خلال اليوم هو -0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto Global United (CGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Global United مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Global United مقابل USD هو $ -0.0002373617 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Global United مقابل USD هو $ -0.0001020890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Global United مقابل USD هو $ -0.0003500016061656816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.32% 30 يوم $ -0.0002373617 -14.61% 60 يوم $ -0.0001020890 -6.28% 90 يوم $ -0.0003500016061656816 -17.73%

تحليل سعر Crypto Global United (CGU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Global United: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0016158$ 0.0016158 $ 0.0016158 24 ساعة مرتفع $ 0.00162919$ 0.00162919 $ 0.00162919 عالية طوال الوقت $ 7.98$ 7.98 $ 7.98 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) -2.46%

معلومات سوق Crypto Global United (CGU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: