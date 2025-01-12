سعر Crypto Emergency (CEM)
سعر Crypto Emergency (CEM) المباشر لليوم هو USD 0.511353. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Emergency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53K
- تغيير سعر Crypto Emergency خلال اليوم هو -3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ -0.0165186068581043 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ +0.1073858686 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ +1.9689093981 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0165186068581043
|-3.12%
|30 يوم
|$ +0.1073858686
|+21.00%
|60 يوم
|$ +1.9689093981
|+385.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Emergency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-3.12%
-2.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Emergency is the world's first crypto social network with its own blockchain on which the CEM coin is issued. The CEM coin is used in the company's ecosystem.
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