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سعر Crypto Emergency (CEM) المباشر لليوم هو USD 0.511353 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Emergency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53K - تغيير سعر Crypto Emergency خلال اليوم هو -3.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto Emergency (CEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ -0.0165186068581043 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ +0.1073858686 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ +1.9689093981 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Emergency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0165186068581043 -3.12% 30 يوم $ +0.1073858686 +21.00% 60 يوم $ +1.9689093981 +385.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto Emergency (CEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Emergency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.49624$ 0.49624 $ 0.49624 24 ساعة مرتفع $ 0.536108$ 0.536108 $ 0.536108 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) -2.83%

معلومات سوق Crypto Emergency (CEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: