سعر Crypto Czar (CZAR)
سعر Crypto Czar (CZAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.31K. يتم تحديث سعر CZAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Czar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.78K
- تغيير سعر Crypto Czar خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Czar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-2.60%
-58.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth
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