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سعر Crypto Czar (CZAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.31K . يتم تحديث سعر CZAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Czar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.78K - تغيير سعر Crypto Czar خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Crypto Czar (CZAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Czar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto Czar (CZAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Czar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00307722$ 0.00307722 $ 0.00307722 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -58.85%

معلومات سوق Crypto Czar (CZAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: