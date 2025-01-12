سعر Crypto Clubs App (CC)
سعر Crypto Clubs App (CC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Clubs App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.28
- تغيير سعر Crypto Clubs App خلال اليوم هو -6.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Clubs App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Clubs App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Clubs App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Clubs App مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.91%
|30 يوم
|$ 0
|-68.51%
|60 يوم
|$ 0
|+51.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Clubs App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-6.91%
-29.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Clubs is an advanced Android/iOS based application that merges cryptocurrency trading and portfolio management with the convenience of Telegram's social platform. It offers live currency data from top exchanges, automatic trading, and AI-driven trading signals, enhancing decision-making for users. The app caters to both casual and serious traders with options to manage assets via direct API connections to exchanges like Binance, KuCoin, ByBit, and CoinEX. A key feature is the artificial intelligence system, which provides users with reliable trading signals and the ability to automate trades, maximizing efficiency and profitability. For deeper market engagement, users can subscribe to a VIP service using the CC token, which unlocks premium features such as advanced automatic trading and more sophisticated signal detection. The CC token, specifically created for Crypto Clubs, not only facilitates premium subscription access but also embeds users within a growing community dedicated to crypto trading excellence. With its user-friendly interface and a suite of powerful tools, Crypto Clubs aims to be the go-to crypto trading and information platform, empowering users with knowledge and the ability to act swiftly in the ever-evolving crypto market.
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