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سعر Crypto Carbon Energy (CYCE) المباشر لليوم هو USD 0.03258233 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.66K . يتم تحديث سعر CYCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Carbon Energy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.74 - تغيير سعر Crypto Carbon Energy خلال اليوم هو -53.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.28M

أداء سعر Crypto Carbon Energy (CYCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.03679273701491206 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.0203573941 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.0270347647 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.10895413726029037 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.03679273701491206 -53.03% 30 يوم $ -0.0203573941 -62.47% 60 يوم $ -0.0270347647 -82.97% 90 يوم $ -0.10895413726029037 -76.97%

تحليل سعر Crypto Carbon Energy (CYCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Carbon Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03154014$ 0.03154014 $ 0.03154014 24 ساعة مرتفع $ 0.070002$ 0.070002 $ 0.070002 عالية طوال الوقت $ 0.799948$ 0.799948 $ 0.799948 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -53.03% تغير السعر (7 أيام) -58.84%

معلومات سوق Crypto Carbon Energy (CYCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: