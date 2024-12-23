سعر Crypto Carbon Energy (CYCE)
سعر Crypto Carbon Energy (CYCE) المباشر لليوم هو USD 0.03258233. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.66K. يتم تحديث سعر CYCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Carbon Energy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.74
- تغيير سعر Crypto Carbon Energy خلال اليوم هو -53.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.28M
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.03679273701491206 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.0203573941 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.0270347647 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Carbon Energy مقابل USD هو $ -0.10895413726029037 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.03679273701491206
|-53.03%
|30 يوم
|$ -0.0203573941
|-62.47%
|60 يوم
|$ -0.0270347647
|-82.97%
|90 يوم
|$ -0.10895413726029037
|-76.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Carbon Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-53.03%
-58.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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