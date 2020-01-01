توكنوميكس Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. الموقع الرسمي: https://www.cagacrypto.com/ الوثيقة البيضاء: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper اشتر CAGA الآن!

توكنوميكس Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 62.64B $ 62.64B $ 62.64B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

توكنوميكس Crypto Asset Governance Alliance (CAGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAGA، استكشف السعر المباشر لتوكن CAGA!

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