سعر Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)
سعر Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M. يتم تحديث سعر CAGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Asset Governance Alliance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Crypto Asset Governance Alliance خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.26B
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-11.71%
|60 يوم
|$ 0
|-4.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Asset Governance Alliance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.09%
-2.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
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