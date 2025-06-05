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سعر Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M . يتم تحديث سعر CAGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Asset Governance Alliance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Crypto Asset Governance Alliance خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.26B

أداء سعر Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Asset Governance Alliance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ 0 -11.71% 60 يوم $ 0 -4.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Asset Governance Alliance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00212017$ 0.00212017 $ 0.00212017 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -2.36%

معلومات سوق Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: