سعر Crypto AI (CRYPTOAI)
سعر Crypto AI (CRYPTOAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRYPTOAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Crypto AI خلال اليوم هو -0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.56%
|30 يوم
|$ 0
|+46.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-0.56%
+26.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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