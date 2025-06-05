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سعر Crypto AI (CRYPTOAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRYPTOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Crypto AI خلال اليوم هو -0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypto AI (CRYPTOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.56% 30 يوم $ 0 +46.63% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crypto AI (CRYPTOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01180274$ 0.01180274 $ 0.01180274 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -0.56% تغير السعر (7 أيام) +26.04%

معلومات سوق Crypto AI (CRYPTOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: