سعر Cryptax AI (CTAX)
سعر Cryptax AI (CTAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.66K. يتم تحديث سعر CTAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptax AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.85
- تغيير سعر Cryptax AI خلال اليوم هو -1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CTAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CTAX.
خلال اليوم، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptax AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.98%
-96.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CTAX إلى AUD
A$--
|1 CTAX إلى GBP
￡--
|1 CTAX إلى EUR
€--
|1 CTAX إلى USD
$--
|1 CTAX إلى MYR
RM--
|1 CTAX إلى TRY
₺--
|1 CTAX إلى JPY
¥--
|1 CTAX إلى RUB
₽--
|1 CTAX إلى INR
₹--
|1 CTAX إلى IDR
Rp--
|1 CTAX إلى PHP
₱--
|1 CTAX إلى EGP
￡E.--
|1 CTAX إلى BRL
R$--
|1 CTAX إلى CAD
C$--
|1 CTAX إلى BDT
৳--
|1 CTAX إلى NGN
₦--
|1 CTAX إلى UAH
₴--
|1 CTAX إلى VES
Bs--
|1 CTAX إلى PKR
Rs--
|1 CTAX إلى KZT
₸--
|1 CTAX إلى THB
฿--
|1 CTAX إلى TWD
NT$--
|1 CTAX إلى CHF
Fr--
|1 CTAX إلى HKD
HK$--
|1 CTAX إلى MAD
.د.م--