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سعر Cryptax AI (CTAX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.66K . يتم تحديث سعر CTAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cryptax AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.85 - تغيير سعر Cryptax AI خلال اليوم هو -1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Cryptax AI (CTAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptax AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cryptax AI (CTAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptax AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00403713$ 0.00403713 $ 0.00403713 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) -96.01%

معلومات سوق Cryptax AI (CTAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: