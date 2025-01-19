سعر cryptain (CRY)
سعر cryptain (CRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.60K. يتم تحديث سعر CRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cryptain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.97K
- تغيير سعر cryptain خلال اليوم هو +5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر cryptain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cryptain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cryptain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cryptain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cryptain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.41%
+5.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics
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