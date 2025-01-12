سعر CRYN (CRYN)
سعر CRYN (CRYN) المباشر لليوم هو USD 5.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRYN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRYN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.65K
- تغيير سعر CRYN خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CRYN مقابل USD هو $ -0.050994151229514 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRYN مقابل USD هو $ -0.3618804220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRYN مقابل USD هو $ +0.4282778030 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRYN مقابل USD هو $ +1.8239187633259876 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.050994151229514
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.3618804220
|-6.14%
|60 يوم
|$ +0.4282778030
|+7.27%
|90 يوم
|$ +1.8239187633259876
|+44.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRYN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-0.85%
-3.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRYN arises for the development of goodness for the benefit of the most needy on the planet all about trust. Our team a decentralized platform may govern itself, to help ONGs raising money to launch and help the world.
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