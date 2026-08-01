سعر CryingNTheCasino اليوم

السعر المباشر لمشروع CryingNTheCasino (TEARY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TEARY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TEARY.

يحتل CryingNTheCasino حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,840، مع عرض متداول قدره 997.67M TEARY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TEARY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TEARY بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-7.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CryingNTheCasino (TEARY)

القيمة السوقية $ 83.84K$ 83.84K $ 83.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.84K$ 83.84K $ 83.84K إمداد دورة التداول 997.67M 997.67M 997.67M إجمالي العرض 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

القيمة السوقية الحالية لـ CryingNTheCasino هي $ 83.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TEARY يبلغ 997.67M، مع إجمالي عرض 997669227.8143371. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.84K.