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سعر Crux Finance (CRUX) المباشر لليوم هو USD 0.00349772 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crux Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.43 - تغيير سعر Crux Finance خلال اليوم هو +5.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crux Finance (CRUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crux Finance مقابل USD هو $ +0.00016924 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crux Finance مقابل USD هو $ -0.0011119566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crux Finance مقابل USD هو $ +0.0025149750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crux Finance مقابل USD هو $ +0.001520868849275827 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016924 +5.08% 30 يوم $ -0.0011119566 -31.79% 60 يوم $ +0.0025149750 +71.90% 90 يوم $ +0.001520868849275827 +76.93%

تحليل سعر Crux Finance (CRUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crux Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00327102$ 0.00327102 $ 0.00327102 24 ساعة مرتفع $ 0.00350959$ 0.00350959 $ 0.00350959 عالية طوال الوقت $ 0.01890537$ 0.01890537 $ 0.01890537 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +5.08% تغير السعر (7 أيام) -11.35%

معلومات سوق Crux Finance (CRUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: