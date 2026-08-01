سعر Crustafarianism اليوم

السعر المباشر لمشروع Crustafarianism (CRUST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRUST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRUST.

يحتل Crustafarianism حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,319، مع عرض متداول قدره 999.90M CRUST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRUST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0041816، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRUST بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-10.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Crustafarianism (CRUST)

القيمة السوقية $ 44.32K$ 44.32K $ 44.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.32K$ 44.32K $ 44.32K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,897,745.889097 999,897,745.889097 999,897,745.889097

القيمة السوقية الحالية لـ Crustafarianism هي $ 44.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRUST يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999897745.889097. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.32K.