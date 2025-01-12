سعر Crust Shadow (CSM)
سعر Crust Shadow (CSM) المباشر لليوم هو USD 0.00637713. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crust Shadow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.71K
- تغيير سعر Crust Shadow خلال اليوم هو -3.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ -0.000256548036106988 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ +0.0010950195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ +0.0045928428 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ +0.002029466908707523 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000256548036106988
|-3.86%
|30 يوم
|$ +0.0010950195
|+17.17%
|60 يوم
|$ +0.0045928428
|+72.02%
|90 يوم
|$ +0.002029466908707523
|+46.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crust Shadow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-3.86%
-3.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRUST implements the incentive layer protocol for decentralized storage, and vision to building a decentralized cloud ecosystem.
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RM0.0286333137
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