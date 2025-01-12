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سعر Crust Shadow (CSM) المباشر لليوم هو USD 0.00637713 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crust Shadow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.71K - تغيير سعر Crust Shadow خلال اليوم هو -3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crust Shadow (CSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ -0.000256548036106988 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ +0.0010950195 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ +0.0045928428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crust Shadow مقابل USD هو $ +0.002029466908707523 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000256548036106988 -3.86% 30 يوم $ +0.0010950195 +17.17% 60 يوم $ +0.0045928428 +72.02% 90 يوم $ +0.002029466908707523 +46.68%

تحليل سعر Crust Shadow (CSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crust Shadow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00626029$ 0.00626029 $ 0.00626029 24 ساعة مرتفع $ 0.0071323$ 0.0071323 $ 0.0071323 عالية طوال الوقت $ 0.166$ 0.166 $ 0.166 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -3.86% تغير السعر (7 أيام) -3.97%

معلومات سوق Crust Shadow (CSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: