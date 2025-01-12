سعر Crusaders of Crypto (CRUSADER)
سعر Crusaders of Crypto (CRUSADER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.19K. يتم تحديث سعر CRUSADER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crusaders of Crypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86
- تغيير سعر Crusaders of Crypto خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 895.34T
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خلال اليوم، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.14%
|60 يوم
|$ 0
|+13.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crusaders of Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crusaders of Crypto is a roguelike passion project that fuses our love for retro gaming and crypto together!
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