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سعر Crusaders of Crypto (CRUSADER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.19K . يتم تحديث سعر CRUSADER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crusaders of Crypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86 - تغيير سعر Crusaders of Crypto خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 895.34T

أداء سعر Crusaders of Crypto (CRUSADER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crusaders of Crypto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +0.14% 60 يوم $ 0 +13.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crusaders of Crypto (CRUSADER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crusaders of Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Crusaders of Crypto (CRUSADER)

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