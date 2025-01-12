احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRNCHY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRNCHY.

سعر Crunchy Network (CRNCHY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRNCHY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crunchy Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44 - تغيير سعر Crunchy Network خلال اليوم هو +3.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crunchy Network (CRNCHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.85% 30 يوم $ 0 -35.03% 60 يوم $ 0 -22.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crunchy Network (CRNCHY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crunchy Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04874675$ 0.04874675 $ 0.04874675 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +3.85% تغير السعر (7 أيام) -38.23%

معلومات سوق Crunchy Network (CRNCHY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: