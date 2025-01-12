سعر Crunchy Network (CRNCHY)
سعر Crunchy Network (CRNCHY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRNCHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crunchy Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44
- تغيير سعر Crunchy Network خلال اليوم هو +3.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crunchy Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.85%
|30 يوم
|$ 0
|-35.03%
|60 يوم
|$ 0
|-22.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crunchy Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+3.85%
-38.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRUNCH is the utility token of crunchy.network. It will aid funding development and will be able to be used to pay for service fees and/or to pay reduced service fees. Additionally some services may require that you hold a certain amount of CRUNCH in your wallet in order to utilize the service.
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