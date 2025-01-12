سعر Crox (CROX)
سعر Crox (CROX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CROX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.32
- تغيير سعر Crox خلال اليوم هو -1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.80%
|30 يوم
|$ 0
|-12.17%
|60 يوم
|$ 0
|+15.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-1.80%
-16.25%
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