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سعر Crown Sovereign (CSOV) المباشر لليوم هو USD 0.00209957 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CSOV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crown Sovereign الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.73K - تغيير سعر Crown Sovereign خلال اليوم هو -2.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crown Sovereign (CSOV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ +0.0013780412 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ +0.0027054888 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ +0.00046323840163574 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.53% 30 يوم $ +0.0013780412 +65.63% 60 يوم $ +0.0027054888 +128.86% 90 يوم $ +0.00046323840163574 +28.31%

تحليل سعر Crown Sovereign (CSOV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crown Sovereign: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00206724$ 0.00206724 $ 0.00206724 24 ساعة مرتفع $ 0.002175$ 0.002175 $ 0.002175 عالية طوال الوقت $ 0.159523$ 0.159523 $ 0.159523 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -2.53% تغير السعر (7 أيام) -13.99%

معلومات سوق Crown Sovereign (CSOV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: