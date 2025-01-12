سعر Crown Sovereign (CSOV)
سعر Crown Sovereign (CSOV) المباشر لليوم هو USD 0.00209957. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CSOV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crown Sovereign الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.73K
- تغيير سعر Crown Sovereign خلال اليوم هو -2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ +0.0013780412 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ +0.0027054888 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crown Sovereign مقابل USD هو $ +0.00046323840163574 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.53%
|30 يوم
|$ +0.0013780412
|+65.63%
|60 يوم
|$ +0.0027054888
|+128.86%
|90 يوم
|$ +0.00046323840163574
|+28.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crown Sovereign: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-2.53%
-13.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CSOV token is backed by a quantum-resistant blockchain protocol, developed exclusively by Crown Sterling. The Crown Sovereign (CSOV) has been successfully engineered to be the first blockchain utility for One-Time Pad encryption, enabling secure communication, data protection and control.
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